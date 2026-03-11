Agencias

El papa pide seguir rezando por la paz en Irán y en todo Oriente Medio

Ciudad del Vaticano, 11 mar (EFE).- El papa León XIV pidió este miércoles seguir rezando por la paz en Irán y en todo Oriente Medio y por las numerosas víctimas civiles y, sobre todo, muchos niños inocentes, en un llamamiento al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

El pontífice estadounidense recordó que este miércoles se celebra el funeral del padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita asesinado en Qlayaa (Líbano) por un bombardeo y entonces recordó a todos los libaneses "que en estos días están viviendo de nuevo el drama de la guerra".

"Expreso mi cercanía al pueblo libanés en este momento de gran prueba", agregó el pontífice, quien visitó Líbano el pasado noviembre en su primer viaje internacional.

Explicó que el padre Pierre El-Rahi "fue un verdadero pastor que siempre estuvo al lado de su pueblo" y que en cuanto supo que algunos parroquianos habían resultados heridos en un bombardeos, sin pensarlo, se precipitó para ayudarles.

"Quiera el Señor que su sangre derramado sea una semilla de paz para el amado Líbano", afirmó el papa.

Y entonces pidió que se continúe rezando "por la paz en Irán y en todo el medio oriente, por las numeras victimas civiles entre ellas muchos niños inocentes". "Que nuestra oración sirva de conforto para los que sufren y semilla de esperanza para el futuro", concluyo.

