Agencias

El ministro de Defensa israelí asegura que están "logrando sus objetivos" en Irán

Guardar

Jerusalén, 11 mar (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este miércoles que están "logrando sus objetivos" en la campaña de bombardeos que mantienen, junto a Estados Unidos, por duodécimo día contra Irán.

"Estamos logrando nuestros objetivos, destruyendo capacidades y atacando al mayor enemigo al que nos enfrentamos", celebró Katz durante su visita a la base aérea de Nevatim, donde mantuvo un encuentro con un grupo de pilotos de cazas.

"Quiero darles las gracias; son poderosos. No se imaginan cuánto contribuyen, juntos, a nuestra capacidad de tomar decisiones", les trasladó, según un comunicado publicado por su ministerio.

Además, el titular de Defensa insistió en que los objetivos de esta ofensiva son: garantizar que el régimen de los ayatolás ponga fin a su programa nuclear y a la producción "masiva de misiles", y que dejen de financiar a los grupos de la región que los apoyan, entre ellos la milicia libanesa Hizbulá.

"Todos estos esfuerzos también tienen como objetivo crear las condiciones para el pueblo iraní" (para tumbar el régimen), indicó repitiendo los mismos términos que ha venido usando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Nuestra existencia debe ser eterna, gracias a la Roca de Israel y a las Fuerzas de Defensa de Israel. Estos son los dos pilares en los que nos apoyamos. Debemos continuar desarrollando capacidades que sin duda nos permitirán afrontar cualquier desafío", concluyó.

Mientras tanto, Irán y Hizbulá también mantienen sus ataques con misiles y drones, sobre todo contra el centro y el norte de Israel.

Estos bombardeos han causado en estos doce primeros días de guerra la muerte de doce personas por dos impactos directos de misiles o de las municiones de racimo que portan algunos de ellos.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Diputados desconocían proyecto de ley de minas antes de debate en Venezuela, dice Capriles

Infobae

10-1. República Dominicana da paliza a Israel y avanza a cuartos de final

Fernando Tatis Jr. brilló con un Grand Slam histórico y lideró una ofensiva que aseguró el pase al siguiente tramo del Clásico Mundial de Béisbol, mientras Venezuela selló también su boleto sin jugar tras la contundente victoria caribeña

Infobae

Mandelson pidió a Starmer casi 650.000 euros tras su destitución por sus lazos con Epstein

Infobae

La Fiscalía de Bahréin pide la pena de muerte para dos acusados de fotografiar lugares prohibidos

Las autoridades judiciales bahreiníes solicitan la máxima sanción contra dos individuos, señalados por facilitar información confidencial a grupos considerados hostiles, en un contexto marcado por crecientes tensiones regionales y acusaciones de colaboración con adversarios extranjeros

La Fiscalía de Bahréin pide

Trump ve la guerra "prácticamente terminada" y dice que medita tomar el estrecho de Ormuz

En una entrevista televisiva, el mandatario estadounidense afirmó que el conflicto con Irán se encuentra casi resuelto y anunció que evalúa ejercer dominio sobre la importante vía marítima, donde ya navegan embarcaciones militares según sus declaraciones

Infobae