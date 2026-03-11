El Gobierno español saluda la "rectificación" de Von der Leyen pro derecho internacional

Madrid, 11 mar (EFE).- Varios ministros del Gobierno español saludaron este miércoles la "rectificación" de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, sobre el papel de la UE en el orden internacional y recordaron que los valores, el respeto del ordenamiento jurídico y la legalidad no han cambiado.

Von der Leyen matizó hoy que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional, después de un discurso controvertido pronunciado el lunes.

Dijo entonces que "Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo" y que la UE ya no sólo puede depender del "sistema basado en normas" para defender sus intereses.

Los ministros españoles de Defensa, Margarita Robles; de la Presidencia, Félix Bolaños, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, subrayaron de nuevo la posición de España, contraria al planteamiento inicial de la presidenta de la CE.

La más contundente fue Robles al asegurar que Von der Leyen "se equivoca por completo" si cree que Europa puede aceptar un nuevo orden internacional sin respeto de las normas del derecho y que se base simplemente "en la ley del más fuerte".

"España y Europa, estoy segura de que van a estar siempre con el ordenamiento internacional, con los valores de seguridad y de paz y de democracia, que son los que definen a Europa", incidió la responsable de Defensa.

Bolaños, por su parte, recalcó que la posición de España es "clara y coherente" y es la misma en Irán, en Palestina o en Ucrania: "Estamos con los derechos humanos y con el derecho internacional", enfatizó.

También Torres valoró lo que consideró una "rectificación" de la presidenta de la CE tras sus "desacertadas" palabras de hace dos días.

"Lo peor es cometer un error y cejar en el mismo y empeñarte en mantener un error", argumentó el ministro.

Por eso, la Unión Europea "tiene que defender el orden internacional" frente a la "decisión unilateral" de Estados Unidos e Israel de bombardear Irán, lo que ha causado una graves crisis bélica en Oriente Medio.

El jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, se opuso desde un primer momento a ese ataque, iniciado el 28 de febrero, porque considera que viola claramente la legalidad internacional, y también a que EE.UU. utilice las bases de Morón y Rota para la operación militar, lo que ha generado un fuerte malestar del presidente norteamericano, Donald Trump. EFE