El Gobierno español cesa a su embajadora en Israel

Madrid, 11 mar (EFE).- El Gobierno español ha cesado a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, una decisión que se produce en un momento de tensión internacional con este país con la guerra de Irán.

El cese ha sido a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de ayer, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles.

Sálomon, fue convocada a consultas el pasado 9 de septiembre por el Ejecutivo en el marco de la crisis diplomática con Israel por las medidas del Ejecutivo en apoyo a Gaza, y desde entonces no había regresado a Israel. EFE