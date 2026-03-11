El G7 apoya las medias de la AIE, incluido el uso de las reservas estratégicas de petróleo

París, 11 mar (EFE).- Los miembros del G7 están a favor de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) adopte "medidas proactivas" para afrontar la situación del mercado de la energía, donde se han disparado los precios del petróleo y del gas, "incluido el uso de recurso de las reservas estratégicas".

En un comunicado publicado este miércoles por la presidencia francesa del G7 un día después de que sus ministros de Energía mantuvieran una reunión virtual, los siete países más ricos del mundo señalan que están "dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en coordinación con los miembros de la AIE". EFE