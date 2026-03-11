Agencias

El FBI abre una oficina en Ecuador para apoyar el combate al crimen organizado

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Guayaquil (Ecuador), 11 mar (EFE).- Ecuador y Estados Unidos firmaron este miércoles un acuerdo con el que formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino, que tendrá como objetivo apoyar en el combate a los grupos de crimen organizado transnacional.

"Esta es una alianza que permitirá enfrentar con mayor eficacia a las redes del crimen organizado trasnacional", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, durante el acto, desarrollado en Quito.

Además de la apertura de la oficina, se creó una nueva unidad policial que permitirá a ambos países mejorar su capacidad conjunta para "identificar, desmantelar, y llevar ante la Justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas, y financian el terrorismo", de acuerdo a información proporcionada por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. EFE

(foto)

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EFE

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