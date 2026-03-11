El brent sube un 2,7 % y supera los 90 dólares ante la incertidumbre sobre el suministro

Londres, 11 mar (EFE).- El petróleo brent subía este miércoles un 2,76 % y superaba los 90 dólares en el mercado de futuros de Londres, en un ambiente de persistente volatilidad ante la incertidumbre sobre el suministro a largo plazo.

El barril de petróleo del mar del Norte para entrega en mayo cotizó a 90,23 dólares a 8:30 GMT, un 2,76 % más que al cierre anterior, si bien después moderaba su ascenso y se negociaba en torno a los 89,35 dólares.

Los inversores están pendientes de medidas concretas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y otros organismos para aumentar la oferta de crudo, así como de que se reanude el tránsito por el estrecho de Ormuz entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico, por donde circula un 20 % del transporte marítimo de petróleo y gas.

El estrecho permanece prácticamente paralizado por los ataques de Irán tras el inicio el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel de una guerra contra el país persa.

Los miembros del G7 (las siete economías más desarrolladas) afirmaron este martes que apoyan que la AIE tome "medidas proactivas" para afrontar la situación del mercado de la energía, "incluido el uso de recurso de las reservas estratégicas" que tienen sus miembros, que cubren 90 días de abastecimiento.

El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, que el martes ejerció la presidencia de la reunión de los responsables de Energía del G7, precisó esta mañana en una entrevista al canal BFMTV que la decisión no está tomada, ya que corresponde a la AIE.

Por otra parte, el mercado sigue atento a la posición del presidente estadounidense, Donald Trump, que en los últimos días dio mensajes contradictorios sobre la posible duración del conflicto, que de momento continúa con ataques en toda la región del golfo Pérsico, donde varios productores de petróleo han suspendido el bombeo. EFE