EEUU alerta a sus ciudadanos en Irak del riesgo de "secuestro" en pleno conflicto por la ofensiva contra Irán

La reciente advertencia destaca que diversas infraestructuras críticas ubicadas en todo Irak han resultado atacadas, mientras empresas estadounidenses, hoteles habitualmente visitados por extranjeros y otras instalaciones relacionadas con Estados Unidos figuran entre los principales objetivos, según detalló la Embajada estadounidense en Bagdad. Esta situación se relaciona con el incremento de amenazas y ataques perpetrados por facciones vinculadas a Teherán, en el contexto de una intensificación de la crisis en Oriente Próximo.

De acuerdo con la información publicada por la Embajada estadounidense y difundida por varios medios, la representación diplomática alertó a los ciudadanos estadounidenses presentes en Irak sobre el posible riesgo de secuestro, en medio del aumento de tensiones derivado de la ofensiva conjunta realizada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. El comunicado oficial especifica que "Irán y grupos terroristas alineados con Irán siguen suponiendo una amenaza significativa a la seguridad pública", por lo que recomienda a los ciudadanos estadounidenses permanecer vigilantes, reducir la exposición pública y evitar zonas que puedan convertirlos en posibles objetivos.

En su notificación, la sede diplomática remarcó que acudir a lugares identificados con la presencia estadounidense, o frecuentados por otros ciudadanos estadounidenses, puede incrementar el nivel de riesgo. "Congregarse en zonas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses puede ponerles en riesgo. Ha habido ataques contra ciudadanos e intereses estadounidenses en Irak y los estadounidenses hacen frente al riesgo de secuestro", señaló el texto, según informó la Embajada. El aviso subrayó que sectores como el hotelero, el empresarial, así como infraestructuras relevantes en el ámbito energético y de comunicaciones, han registrado ataques recientes apuntando tanto a intereses estadounidenses como a objetivos extranjeros en general.

La advertencia de la Embajada, citada por la prensa internacional, insistió en que no solo establecimientos comerciales y hosteleros han sido blanco, sino también recintos vinculados directa o indirectamente a Estados Unidos, así como instalaciones críticas estratégicas del país. Además, la entidad diplomática indicó que la preocupación por posibles secuestros ha crecido en paralelo al desarrollo de nuevos ataques, cuyo patrón, según diversos análisis, señala la implicación de formaciones armadas alineadas políticamente con intereses iraníes.

Según consignó la Embajada de Estados Unidos en Irak, la escalada militar registrada en la región desde la operación lanzada contra Irán ha elevado los niveles de alerta ante posibles incidentes que afecten tanto a ciudadanos estadounidenses como a cualquier persona vinculada con Occidente. Por esta razón, el comunicado urge a quienes residen o trabajan en territorio iraquí a mantener medidas de seguridad extraordinarias, evitar rutas y zonas de alto tránsito de extranjeros y no divulgar información personal ni itinerarios en redes o entornos públicos.

El mensaje trasladado por la Embajada incluyó referencias específicas a la importancia que otorgan las autoridades estadounidenses a la protección de sus ciudadanos en el extranjero. “Para el presidente (estadounidense, Donald) Trump, el secretario de Estado (Marco) Rubio y el Departamento de Estado, la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es la principal prioridad”, señaló el texto, reportó la prensa estadounidense. En función de esta directriz de gestión, el Departamento de Estado mantiene evaluaciones constantes sobre nuevas opciones y procedimientos que faciliten la salida de nacionales estadounidenses desde territorios afectados por la emergencia regional.

El aumento de la inestabilidad en Irak ocurre en un momento marcado por ataques coordinados y represalias entre actores armados en la zona de Oriente Próximo, según informó la Embajada estadounidense. Las autoridades diplomáticas recomendó a quienes tengan la posibilidad, considerar planes para abandonar la región, al tiempo que recalcó que las rutas de evacuación o traslado podrían verse afectadas por la dinámica hostil actual.

El comunicado brindó una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a los estadounidenses en Irak, tales como permanecer informados a través de canales oficiales, tener actualizados sus documentos de viaje, y contar con planes alternativos en caso de emergencias o cierres inesperados de fronteras y aeropuertos, puntualizó la Embajada. La advertencia alcanza tanto a residentes permanentes como a quienes se encuentren de paso, e incluye sugerencias para contactos sistemáticos con la sede diplomática y para extremar la cautela durante desplazamientos, especialmente en áreas de mayor concurrencia de ciudadanos extranjeros.

En su evaluación, la Embajada insistió en que la situación de seguridad podría experimentar cambios repentinos, por lo cual recomendó a sus nacionales evitar difundir posicionamientos políticos o asociarse a actividades públicas que pudieran llamar la atención de grupos hostiles. También planteó a empresas, organismos internacionales y entidades privadas que refuercen sus protocolos de seguridad y revisen periódicamente los posibles riesgos derivados de la coyuntura internacional.

La publicación de estas recomendaciones responde a la serie de eventos recientes en Irak, en el marco del conflicto regional y la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, precisó la Embajada estadounidense. El aviso forma parte de un paquete de actualizaciones constantes sobre riesgos y amenazas dirigidas a ciudadanos estadounidenses repartidos en zonas consideradas de alto riesgo por el Departamento de Estado.