Agencias

Ecuador actualiza su estrategia de biodiversidad para fortalecer la conservación

Guardar

Quito, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Ecuador presentó este miércoles la actualización de su estrategia de biodiversidad, un instrumento destinado a orientar las políticas y acciones del país para fortalecer la conservación de los ecosistemas, el uso sostenible de sus recursos naturales y la distribución equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad.

El Ministerio de Ambiente y Energía explicó en un comunicado que esta actualización incorpora nuevas metas nacionales hasta 2030, alineadas al Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y un sistema de seguimiento con 139 indicadores que permitirán evaluar los avances de conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas.

La titular de esa cartera de Estado, Inés Manzano, destacó que la biodiversidad constituye uno de los principales activos estratégicos del país y un pilar clave para el desarrollo sostenible.

"Nuestro compromiso es avanzar con planificación, coordinación y acciones concretas que permitan conservar nuestro patrimonio natural mientras impulsamos el desarrollo del país", señaló.

La estrategia se estructura en varios ejes orientados a la conservación y restauración de ecosistemas, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la articulación entre sectores, así como la movilización de recursos financieros y capacidades para su implementación.

El proceso de actualización se desarrolló mediante consultas con diversas entidades del Ejecutivo, gobiernos locales, pueblos y nacionalidades indígenas, academia, sector privado, organismos de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil.

El documento fue elaborado por el Ministerio de Ambiente y Energía con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, según datos del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la "influencia de las corrientes oceánicas en sus costas". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

China defiende que resolución sobre ataques de Irán a países del Golfo "no es equilibrada"

Infobae

Aerolíneas Argentinas cobrará un extra por alza de combustible por guerra en Oriente Medio

Infobae

Los hutíes de Yemen celebran la retirada de la embajadora española de Israel

Infobae

Presentan objeciones contra Consuelo Porras y aspirantes a fiscal general en Guatemala

Infobae

Mujer es condenada a 12 años de cárcel en Panamá por prostituir a dos víctimas en Kosovo

Infobae