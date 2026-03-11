Diputados desconocían proyecto de ley de minas antes de debate en Venezuela, dice Capriles

Caracas, 11 mar (EFE).- El diputado opositor y dos veces candidato presidencial de Venezuela, Henrique Capriles, afirmó este miércoles que los diputados opositores desconocían el contenido del proyecto de la ley de minas aprobado el lunes en primer debate por la mayoría chavista en el Parlamento.

"A las cinco de la tarde -hora de la sesión parlamentaria- conocimos el proyecto de reforma de la ley de minas. Nosotros salvamos el voto en esa primera discusión. ¿Cómo alguien puede votar y aprobar algo que desconoce?", declaró el parlamentario en una transmisión en su cuenta de X.

Capriles aseguró que los diputados recibieron el texto del proyecto minutos antes del inicio de la sesión, lo que impidió leerlo y analizar sus contenidos, y por eso, dijo, "salvaron el voto" en la sesión.

Sin embargo, señaló que esto no implica que la bancada opositora se niegue a apoyar las medidas para mejorar la situación económica del país, incluyendo la Ley de Minas, que debe pasar por una fase de consulta pública antes de la segunda votación para su aprobación definitiva.

Capriles subrayó que el rol de los diputados opositores es "defender los intereses" de la población, y aseguró que salvar el voto en la sesión no implica oposición a la "recuperación económica" del país suramericano.

"Todo lo que signifique mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, recuperar el salario, recuperar la pensión, allí vamos a estar para defender las soluciones, buscar soluciones reales", añadió.

La mayoría chavista en el Parlamento aprobó el lunes en primera discusión el proyecto de ley de minas, cuatro días después de la visita a Caracas del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, quien se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Con este proyecto de ley, que consta de 19 capítulos y 126 artículos, se busca "ayudar a aumentar todas las garantías jurídicas" para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional a la industria, según dijo el diputado Orlando Camacho del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó el proyecto ante la plenaria.

La norma, impulsada por la mandataria encargada, quien pidió "celeridad" para su aprobación, también permitirá que se acuda "a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias".

El pasado viernes, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas de Estados Unidos, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.EFE

(video)