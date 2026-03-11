Courtois: "Noche bonita, pero es sólo la mitad de la eliminatoria"

Madrid, 11 mar (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, aseguró que vivieron una "noche bonita" en el triunfo 3-0 ante el Manchester City, pero aseguró que "es sólo la mitad de la eliminatoria" y espera una noche difícil en el Etihad Stadium el próximo martes.

"Es una noche bonita pero, al final, es sólo la mitad de la eliminatoria. Muy feliz con el trabajo del equipo, la intensidad y por ver luchar a uno por el otro. Tenemos muchas lesiones pero sin excusas luchamos hasta el final. Es un resultado bonito pero recuerdo derrotas en el Etihad que hacen todo posible", dijo en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Álvaro Arbeloa definió a Fede Valverde, el autor de los tres goles del triunfo madridista, como "el Juanito del Siglo XXI", y Courtois extendió los elogios hacia el centrocampista uruguayo.

"Fede es muy rápido, muy fuerte, va bien de cabeza y tira bien. Habíamos entrenado buscar ese espacio a la espalda si estaban altos. Nos salió muy bien. El tercer gol es súper bonito y estoy muy contento por él. No vi jugar a Juanito pero es un jugador mítico y Fede es una leyenda del club", aseguró.

El primer tanto del partido nació con un pase en largo desde su portería a la carrera de Fede Valverde. "Saben que tengo buen pie, sobre todo en largo y que llego muy lejos. Lo hemos aprovechado. Es más fácil ante equipos que ponen la línea alta que otros que ponen bloque bajo. Contento con el pase".

En la mejoría del Real Madrid, Courtois destacó dos aspectos. "Tenemos que mirarnos a nosotros mismos porque no salimos cada día como hoy, con esta intensidad, concentración, metidos al cien por cien. Lo tenemos que cambiar en algunos partidos. Y en LaLiga hay equipos que nos defiende muy bajo y no encontramos huecos. El City es muy ofensivo y encuentras espacios que en nuestra competición no hay".

Courtois dejó la portería a cero con una gran parada con los pies tras un robo que sufrió dentro de su área Thiago Pitarch. "Queremos buscar tercer hombre y por eso se la di, pero tenía presión detrás. Es un chico que le gusta tener la pelota y ahí te traban, estuve rápido porque vi llegar el balón y lo salvé con la pierna. Feliz por ayudarle".