Corea del Norte apoya la elección del nuevo líder supremo de Irán

Seúl, 11 mar (EFE).- Las autoridades de Corea del Norte mostraron este miércoles su apoyo a la elección del recién nombrado nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, después de que su padre, Alí Jameneí, muriera en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano dijo que, "ante el reciente anuncio oficial de la Asamblea de Expertos iraní de que eligió a un nuevo líder", Pionyang defiende "el derecho y la libertad del pueblo iraní de elegir a su propio líder supremo", según recogió la agencia estatal KCNA.

Asimismo, expresó su "profunda preocupación" y condenó enérgicamente la agresión "ilegal" de Estados Unidos e Israel a los que acusa de "socavar los cimientos de la paz y la seguridad regionales, y aumentar la inestabilidad en el panorama internacional".

"Todas las formas de amenazas retóricas y acciones militares que socaven el sistema político y la integridad territorial del país en cuestión, interfieran en sus asuntos internos y aboguen abiertamente por el derrocamiento del régimen son inaceptables bajo cualquier circunstancia y deben ser condenadas y rechazadas", agregó el portavoz.

La semana pasada, Corea del Norte tildó los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzados en medio del estancamiento en las conversaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán, como "un acto de agresión totalmente ilegal" y "la forma más despreciable de violación de la soberanía".

Pionyang y Teherán han mantenido una relación histórica de cooperación en materia de defensa y tecnología militar, mientras el conflicto en Oriente Medio podría reforzar la postura norcoreana de que su arsenal nuclear constituye un elemento esencial para garantizar la supervivencia del régimen. EFE

