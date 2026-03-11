Congreso de Guatemala elige a magistrados electorales para comicios en 2027 y 2031

Ciudad de Guatemala, 10 mar (EFE).- El Congreso de Guatemala eligió este martes a cinco abogados titulares y cinco suplentes como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes estarán a cargo de los comicios generales de 2027 y 2031.

Los nuevos magistrados tomarán posesión el próximo 19 de marzo por un período de seis años tras ser elegidos con mayoría opositora esta noche en el parlamento guatemalteco, de un listado de 20 candidatos remitido por una comisión de postulación.

Los abogados electos como titulares son Mario Velásquez Pérez, Roberto Morales Gòmez, Rosa Josabeth Rivera, Karin Romero Figueroa y Ottoniel Jiménez Villalta.

La designación del tribunal electoral es trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala, de acuerdo a expertos, principalmente después de los ataques contra los resultados de los comicios de 2023 por parte del Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula se encuentra sancionada por corrupción.

Por su parte, los magistrados suplentes nombrados este martes por el Congreso son Francisco Soto Santos, Javier Puac Choz, Rodrigo Flores Guzmán, Amadeo Pineda Castañeda y Alfredo Skinner-Klée Arenales.

Según medios locales y organizaciones civiles, algunos de los abogados electos esta noche como Morales Gómez y Soto Santos han tenido en el pasado decisiones controversiales y en contra de la Constitución como jueces del Organismo Judicial en temas trascendentales para la lucha contra la corrupción.

La designación de la nueva Corte Suprema de Justicia ha estado bajo escrutinio de la Organización de Estados Americanos (OEA) a petición del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León, ante la importancia del proceso electoral.

Precisamente la misión de la OEA criticó que la comisión que definió a los 20 candidatos finales para el puesto no llevó a cabo entrevistas públicas y además la señaló por otras irregularidades en el proceso.

Además de la designación de magistrados del tribunal electoral, Guatemala llevará a cabo en este semestre varias designaciones de peso como el nombramiento de nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, y también de un nuevo fiscal general, que reemplazará a Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por la Unión Europea y Estados Unidos. EFE