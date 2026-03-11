China "no respalda la expansión del alcance de los ataques", dice canciller a par catarí

Pekín, 11 mar (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este martes una conversación telefónica con su par catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, en la que aseguró que China "no respalda la expansión del alcance de los ataques", en el marco del conflicto en Oriente Medio.

Wang indicó que su país "ha defendido sistemáticamente los principios y ha abogado por la justicia en los asuntos internacionales", según un comunicado publicado este miércoles por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que "el uso de la fuerza contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel —sin la autorización del Consejo de Seguridad— constituye una clara violación de los propósitos y principios de la Carta de la ONU, así como de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales".

Sin embargo, Wang aseveró que Pekín "no respalda la expansión del alcance de los ataques y condena los ataques indiscriminados contra civiles y objetivos no militares", al tiempo que pedía "respeto" para "la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados árabes de la región del Golfo", que han sufrido en las últimas semanas ataques por parte de Irán.

"Una guerra prolongada no tiene ningún propósito útil y no trae más que perjuicios; solo resultaría en pérdidas aún mayores para todas las partes involucradas", agregó el ministro chino, que reiteró su petición de un alto el fuego, al igual que en sus conversaciones en los últimos días con otros diplomáticos de la región.

Por su parte, Bin Abdulrahmán declaró que "Catar se ve obligado a ejercer la legítima defensa necesaria, intensificando simultáneamente los esfuerzos diplomáticos para contener la propagación y la escalada de la crisis", según el comunicado de la Cancillería china.

Según el texto, el diplomático catarí "manifestó su esperanza de que China desempeñe un papel más destacado en la facilitación de un alto el fuego y en el fin de las hostilidades".

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel por "violar la soberanía" del país persa.

En los últimos días, Wang ha reiterado que este es un conflicto "que no debería haber estallado".

El enviado especial chino para Oriente Medio, Zhai Jun, se encuentra en la región realizando una "mediación activa" en el conflicto y manteniendo contactos con las partes implicadas para promover la desescalada y el retorno a las negociaciones, informó recientemente la Cancillería china.

Las autoridades chinas han abogado además en los últimos días por "mantener la seguridad de las rutas marítimas", ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa China llega a través del estrecho de Ormuz. EFE