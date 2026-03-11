Agencias

Bruselas lleva a España al TJUE por no adoptar dos normativas en materia de IVA

Bruselas, 11 mar (EFE).- La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adoptado aún dos directivas en materia de IVA, entre ellas las que permitiría a pymes españolas aplicar una exención de este gravamen cuando operan en otros Estados miembros.

Bruselas abrió expediente a España por estos asuntos en enero del pasado año y lanzó sendos ultimátums al país en julio del mismo año, pero, según la Comisión, España todavía no ha comunicado la incorporación a su derecho nacional de las dos directivas, y además "es el único Estado miembro que no lo ha hecho".

"Por tanto, la Comisión lleva a España ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando la imposición de sanciones pecuniarias", explica el Ejecutivo comunitario. EFE

EFE

