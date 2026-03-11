Brasil pide explicaciones a TikTok por la tendencia que ensalza la violencia machista

São Paulo, 10 mar (EFE).- El Gobierno de Brasil dio un plazo de cinco días a la red social TikTok para explicar qué medidas ha adoptado para eliminar la tendencia de vídeos que glorifican la violencia contra las mujeres, informaron este martes fuentes oficiales.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública envió un oficio a la plataforma china ante "la circulación masiva de contenidos misóginos asociados a la tendencia 'En caso de que ella diga no', que se viralizó en el marco del Día Internacional de la Mujer".

El asunto también está en manos de la Policía Federal de Brasil, que ha abierto una investigación a instancias de la Abogacía General del Estado.

En los últimos días proliferaron las publicaciones en las que aparecían "jóvenes simulando patadas y puñetazos, y apuñalando maniquís que representan a figuras femeninas".

Junto a esas imágenes, ya retiradas de la citada plataforma, aparecían mensajes que "justificaban la violencia" en caso de ser rechazado por una mujer, según indicó el Gobierno en una nota.

En este contexto, la Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva exigió a TikTok Brasil informaciones sobre sus sistemas de moderación automática de contenidos, sus mecanismos de revisión humana, el monitoreo de tendencias emergentes y los controles sobre su algoritmo de recomendación.

La red social también tendrá que presentar una "evaluación de riesgos sobre la recurrencia de este tipo de contenido" e informar "si los perfiles responsables de su difusión fueron monetizados o recibieron algún tipo de contraprestación económica".

En paralelo, las autoridades brasileñas analizarán los metadatos a fin de ayudar con la identificación de las personas detrás de los perfiles que lanzaron esos videos con apología de la violencia contra las mujeres.

Un estudio universitario citado en la denuncia del Gobierno mostró que Brasil registró 6.900 víctimas de feminicidio, consumado o en grado de tentativa, en 2025, un 34 % más que en 2024.

El pasado 4 de febrero, las cúpulas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron un pacto de Estado contra los feminicidios con el objetivo de "proteger a las mujeres, prevenir la violencia y responsabilizar a los agresores". EFE