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Brasil convoca a dos atacantes ya profesionales del Bahía para el Sudamericano sub-17

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Río de Janeiro, 11 mar (EFE).- El técnico de la selección brasileña sub-17, Carlos Eduardo Patetuci, convocó este miércoles a dos atacantes que ya son promesas y profesionales del club Bahía, Kauê Furquim y Lyan Araújo, para el Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputará en Paraguay entre el 3 y el 19 de abril.

En la lista de 23 convocados para el torneo en el que Brasil intentará su tercer título sub-17 consecutivo y un cupo para el Mundial de Catar también destaca el delantero João Bezerra, otro que igualmente ha tenido experiencia entre los profesionales del Internacional y es considerado una de las mayores promesas brasileñas de la actualidad.

Furquim, que a sus 17 años disputó siete partidos del campeonato regional del estado de Bahía este año, en el que anotó dos goles y ofreció una asistencia, fue elegido el mejor punta de la competición.

El atacante surgido en los juveniles del Corinthians también ya ha destacado, con anotaciones y asistencias, en partidos de la selección brasileña sub-17 y sub-20.

Pese a que era considerado la mayor promesa del Corinthians, Furquim terminó en el Bahía luego de que el club brasileño controlado por el City Group aprovechara una brecha en la legislación y pagara una rescisión de solo 2,3 millones de euros.

Lyan Araújo, por su parte, disputó tres partidos con el primer equipo del Bahía este año e igualmente es considerado una promesa del equipo de la ciudad de Salvador, por lo que no se descarta su transferencia a algunos de los otros clubes controlados por el City Group, como el Manchester City o el Girona.

João Bezerra, por su parte, es un delantero con muchos goles en las categorías sub-17 y sub-20 del Internacional y de la selección brasileña, y este año ya disputó cinco partidos entre los profesionales del equipo 'Colorado'.

El delantero nacido en Porto Alegre ingresó a los 9 años al Inter y pasó por todas las categorías juveniles del club.

También destacan entre los convocados los delanteros David Nogueira, uno de los principales talentos ofensivos de la cantera del Santos, y Riquelme Henrique, un extremo muy rápido.

Brasil intentará en Paraguay su tercer título sub-17 consecutivo tras los conseguidos en las ediciones de Ecuador 2023 y Colombia 2025, así como el decimoquinto en las 21 ediciones disputadas hasta ahora.

La Canarinha quedó emparejada en el Grupo B del Sudamericano junto a Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela.

Los jugadores convocados para el Sudamericano se concentrarán a partir del 18 de marzo en la Granja Comary, el centro de entrenamiento de alto rendimiento que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en la ciudad de Teresópolis.

- Lista de convocados:

. Porteros: Vitor Wachter (Gremio), Gustavo Milani (Corinthians) y Arthur Vale (Santos).

. Defensas: Samuel Almeida (Atlético Mineiro), Lucas Alves (Red Bull Bragantino), Arthur Monteiro (Athletico Paranaense), Richard Wendel (Fluminense), David Brendo (Gremio), Guilherme Lira (Palmeiras), Breno Sales (Vasco da Gama) e Isaac Leocádio (Palmeiras).

. Centrocampistas: Vinicius Rocha (Santos), Nicolas Pereira (São Paulo), Ruan Yago (Palmeiras), Eduardo Pape (Cruzeiro), Eduardo Conceição (Palmeiras) y Robert William (São Paulo).

. Delanteros: João Bezerra (Internacional), David Nogueira (Santos), Kauê Furquim (Bahía), Bryan Lima (Athletico Paranaense), Riquelme Henrique (Atlético Mineiro) y Lyan Araújo (Bahía). EFE

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