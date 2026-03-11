Agencias

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

Washington, 11 mar (EFE).- Un conductor fue arrestado tras estrellar su camioneta contra una de las barricadas de la Casa Blanca en la madrugada de este miércoles, según informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington.

El incidente, en el que no hubo heridos, ocurrió alrededor de las 6:37 hora local (10:37 GMT) después de que el sospechoso atravesara una barrera ubicada en la avenida Connecticut, según el MPD.

Las calles alrededor de la residencia ejecutiva estadounidense se mantienen cerradas de manera temporal mientras tienen lugar las investigaciones.

El presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca, desde donde se prevé que parta alrededor del mediodía hacia el estado de Kentucky, una parada en su agenda de compromisos domésticos mientras EE.UU. continúa su guerra conjunta con Israel contra Irán.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar. EFE

