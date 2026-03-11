Aliyev destaca el nivel de cooperación energética con Europa al recibir a Costa

Bakú, 11 mar (EFE).– El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, destacó hoy el alto nivel de cooperación energética entre el país caucásico y la Unión Europea (UE) al recibir en Bakú al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"La cooperación energética siempre ha sido, es y sin duda será una parte importante de nuestra colaboración, especialmente después de 2022", dijo Aliyev en referencia a un memorándum sobre la Asociación Energética en el ámbito de la energía.

Desde entonces, agregó, Bakú ha incrementado las exportaciones de gas a los países europeos.

Según Aliyev, Azerbaiyán sigue desempeñando un papel clave para la seguridad energética de Europa y ocupa el primer lugar a nivel mundial entre los proveedores de gas por gasoductos.

Destacó que a día de hoy, 16 países, 10 de ellos miembros de la UE, ya reciben gas de Azerbaiyán.

"Dieciséis países reciben actualmente gas azerbaiyano, por lo que nuestro papel para garantizar la seguridad energética de muchos Estados está creciendo, y el potencial de crecimiento sigue siendo alto", insistió.

En cuanto al comercio bilateral, destacó que "el 50% del volumen de los negocios se realiza con la Unión Europea".

"Esto demuestra claramente que la UE es nuestro principal socio comercial", dijo el mandatario azerbaiyano, quien se mostró convencido del aumento del volumen de los negocios.

Por otro lado, habló de las inversiones de Azerbaiyán en energías renovables.

"Estamos invirtiendo importantes recursos en la construcción de plantas de energía eólica y solar. Nuestro plan es generar de 6 a 8 gigavatios de energía renovable en un plazo de 5 a 6 años, destinados a la exportación", enfatizó el presidente azerbaiyano.

Después de la reunión con Costa, Aliyev también comentó la situación actual en las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia.

"En los últimos siete meses, hemos comenzado a suministrar productos petrolíferos a Armenia. Hemos levantado todas las restricciones al tránsito de mercancías de otros países a Armenia a través de nuestro territorio. Esto demuestra una vez más nuestra firme voluntad política (para la paz)", aseveró.

Costa, por su parte, agradeció la ayuda de Azerbaiyán en la evacuación de ciudadanos de países europeos de Irán.

Según él, el papel regional de Azerbaiyán ahora es más importante que nunca y calificó a Bakú de "socio muy importante para la Unión Europea".

El presidente del Consejo Europeo aseguró que ambas partes han intensificado sus relaciones bilaterales durante el último año. "La reunión de hoy demuestra nuestro compromiso común de fortalecer la cooperación, especialmente en las áreas de seguridad, energía, tecnología digital y transporte", indicó.

En cuanto a la normalización entre Azerbaiyán y Armenia, Costa calificó el progreso en ese ámbito de un logro "histórico" y reiteró el apoyo de Bruselas al proceso de paz entre ambas repúblicas caucásicas. EFE