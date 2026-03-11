Aerolíneas Argentinas cobrará un extra por alza de combustible por guerra en Oriente Medio

Buenos Aires, 11 mar (EFE).- La estatal Aerolíneas Argentinas, la principal línea aérea del país suramericano, cobrará en forma temporal a sus pasajeros un cargo adicional para hacer frente al alza de precios en el combustible para aviones a partir del conflicto bélico desatado en Oriente Medio.

Fuentes de la compañía consultadas este miércoles por EFE confirmaron que la aerolínea "implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos" a raíz de los movimientos recientes en el precio internacional del petróleo y del consecuente aumento en el valor del 'jet fuel' (combustible de aviación).

De acuerdo al monitor de precios del 'jet fuel' de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), desde el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero tras el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, y hasta el viernes último, el precio del combustible para aviones registró un alza del 58,4 %.

Según explicaron las fuentes consultadas, esta medida está "en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto" de los incrementos en la estructura de costes de la compañía.

En el caso de los vuelos regionales e internacionales, el cargo será de entre 10 y 50 dólares por tramo, según el destino.

Para los vuelos domésticos, el cargo a aplicar será de 7.500 pesos (5 dólares) por tramo.

La compañía vuela a 37 destinos dentro de Argentina y a 22 en Latinoamérica, Caribe, Estados Unidos y Europa.

Creada en 1950, la empresa emplea a 10.027 personas y el año pasado alcanzó los 12,7 millones de pasajeros transportados. EFE