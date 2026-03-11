Aerolínea neerlandesa KLM cancela sus vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo por la tensión

La Haya, 11 mar (EFE).- La aerolínea neerlandesa KLM ha cancelado todos sus vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo dada la inestabilidad en Oriente Medio, anunció la compañía este miércoles, tras varios días de cancelaciones de viajes a la ciudad emiratí por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La aerolínea indicó que la seguridad de los pasajeros y la tripulación es su "máxima prioridad" y que los afectados por las cancelaciones podrán cambiar sus billetes o solicitar un reembolso a través de la plataforma virtual.

“Somos conscientes de que esta decisión tiene un impacto significativo en nuestros viajeros y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlos bien informados”, explicó KLM en un comunicado.

La compañía también reiteró su disponibilidad para colaborar en la repatriación de viajeros varados en la región, en coordinación con el Ministerio neerlandés de Exteriores, y señaló que informará a sus pasajeros en cuanto haya novedades sobre la reanudación de los vuelos.

“Continuamos siguiendo de cerca la situación y mantenemos contacto con las autoridades competentes”, subrayó.

Por otro lado, el deterioro de la seguridad en la región también ha llevado al Gobierno neerlandés a evacuar ayer la embajada neerlandesa en Teherán y trasladar a sus empleados a Bakú (Azerbaiyán), al noroeste de Irán, “debido al aumento de los riesgos para la seguridad” del personal.

Países Bajos aprobó el lunes el despliegue de la fragata neerlandesa Evertsen en el Mediterráneo para participar en una misión junto a países como Francia y España, con el objetivo de reforzar la protección de países aliados frente a posibles ataques de Irán en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel. EFE