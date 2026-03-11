8-6. Italia vence a Estados Unidos, el mayor triunfo de su historia, y lidera el grupo B

Redacción deportes, 10 mar (EFE).- La selección de Italia logró este martes el mayor triunfo de la historia de su béisbol, al derrotar por 8-6 en Houston al favorito Estados Unidos para tomar el liderato del grupo B del Clásico Mundial.

Los italianos combinaron bien seis imparables, la mitad de ellos cuadrangulares, para mantenerse invictos y acercarse a la fase de cuartos de final.

Con dos outs, en el segundo acto Kyle Teell pegó cuadrangular, Jac Caglianone recibió pelotazo y Sam Antonacci sacó la pelota del parque para poner la pizarra 3-0, ventaja ampliada con un jonrón de Caglione en el cuarto capítulo con un compañero en base.

Mientras el abridor de Italia, Michael Lorenzen limitó el ataque de los norteamericanos a dos hits en cuatro entradas y dos tercios, los italianos agregaron tres carreras en el sexto episodio, una que entró por error del lanzador, otra producida con elevado de sacrificio de Dante Nori y otra con 'wild'.

Estados Unidos apostó a regresar del 0-8. En la sexta entrada descontó una carrera con cuadrangular de Gunnar Henderson y en la séptima se acercó 8-4 con un ramillete de tres, al combinar sencillo de Paul Goldschmidt con doble de Brice Turand y cuadrangular de Pete Crow-Armstrong.

Los estadounidenses agregaron una carrera en octavo al unir hits de Kyle Schwarber, Will Smith y Roman Anthony, éste para poner el marcador 8-5.

Crow-Armstrong pegó su segundo jonrón del partido en el noveno acto para poner el marcador 8-6 y alborotar a los aficionados en el Daikin Park, esperanzados en darle la vuelta al marcador.

Ante el relevista Greg Weissert, quien entró a trabajar con un out, Bobby Witt jr pegó sencillo, pero el relevista se recuperó y ponchó a Gunnar Henderson y a Aaron Judge, uno de los dos bateadores más grandes del béisbol en la actualidad.

Por Italia, Caglianone bateó de 2-2 con un cuadrangular, dos carreras impulsadas y tres anotadas; por Estados Unidos, Crow-Armstrong se fue de 4-2 con dos jonrones y cuatro empujadas.

Ganó Lorenzen y perdió el abridor norteamericano, Nolan Mclean, con salvamento de Greg Weissert.

Italia llegó a tres triunfos sin derrotas y lidera el grupo, seguido de Estados Unidos (3-1), México (2-1), Gran Bretaña (1-3) y Brasil (1-4).

Este miércoles, Italia enfrentará a México en el partido que decidirá los dos clasificados del grupo a la fase de los ocho mejores.