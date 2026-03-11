1-0. Gio marca la diferencia rumbo a Tenerife

Alcalá de Henares (Madrid), 11 mar (EFE).- A cuarto de hora del final, sin apenas ocasiones hasta entonces, la brasileña Gio conectó un remate imparable, superó a Noelia y adelantó 1-0 al Atlético de Madrid en su eliminatoria de las semifinales de la Copa de la Reina con el Costa Adeje Tenerife, pendiente de la vuelta en Canarias.

Un partido competido y una mínima diferencia en Alcalá de Henares. Un tesoro, en cualquier caso, para el equipo rojiblanco, tal y como se sintió durante casi todo el choque, atascada en su ataque, apagada en los últimos metros por la defensa tinerfeña, y tal y como se presupone la igualdad en el segundo y decisivo encuentro de la próxima semana.

El Costa Adeje Tenerife aplacó al Atlético toda la primera parte. No atacó apenas, sin una sola ocasión sobre la portería de Lola Gallardo, pero también limitó las opciones del equipo rojiblanco y su responsabilidad como local en el encuentro de ida, reducida antes del descanso a un remate de Synne Jensen parado por Noelia para sostener el empate.

No hubo apenas nada más en toda la primera mitad, alejado de la emoción y las vibraciones de un partido decisivo, conscientes los dos conjuntos del encuentro restante dentro de una semana en las Islas Canarias, pero con la obligación que eso presupone para el Atlético, frustrado ante sus dificultades para lograr al menos algo de ventaja.

Rosa apuntó al gol en el inicio del segundo tiempo, con un contragolpe y un tiro cruzado que repelió la guardameta, ya camino de la hora de un partido donde quería el Tenerife; no pasaba apenas nada sobre su portería, por más posesión, movimiento y control del balón local frente a las líneas compactas del conjunto insular, firme atrás e inofensivo adelante. Sólo atacó de verdad cuando recibió el 1-0, en el último cuarto de hora.

Porque el paso de los minutos intensificó la presión sobre el Tenerife, descubierto en un contraataque que dio la victoria al Atlético en el 75. La profundidad por la izquierda de Rosa Otermin fue decisiva en la acción, pero aún más la resolución de Gio Garbelini, cuyo remate fue perfecto, por encima de Noelia, junto al poste, fuera del alcance de la guardameta, tras el centro raso de su compañera. Un gol de ventaja rumbo a Tenerife.

Ficha técnica:

1 – Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia (Luany, m. 66), Xénia, Lauren Leal, Medina, Rosa Otermin (Lydia, m. 90); Fiamma (Júlia Bartel, m. 90), Boe Risa (Macarena Portales, m. 66), Natalia; Jensen y Amaiur (Gio, m. 56).

0 – Tenerife: Noelia; Aleksandra (Paola, m. 89), Elba, Fatou, Patri Gavira, Clau Blanco; S. Castelló, Moreno, N. Ramos, V. Quiles; Gramaglia (Ouzraoui, m. 66).

Gol: 1-0, m. 75: Gio.

Árbitra: María Gloria Planes (C. Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Xénia (m. 36), Lauren Leal (m. 67) y Luany (m. 69) y a las visitantes Gramaglia (m. 62), Moreno (m. 69) y Fatou (m. 72).

Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina, disputado en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en la localidad madrileña de Alcalá de Henares ante unos 2.000 espectadores. Sonia Bermúdez, seleccionadora española, presenció el partido desde el palco.