Von der Leyen: Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear

París, 10 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este martes que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear.

"Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones", manifestó Von der Leyen en un discurso en la cumbre sobre energía nuclear para uso civil que se celebra en París, tras asegurar que la cuestión de los precios de la electricidad "estructuralmente demasiado altos" se ha vuelto "crucial" para el futuro económico de la Unión Europea.

Frente a la dependencia actual a las importaciones de combustibles fósiles, Von der Leyen abogó por desarrollar sus dos activos energéticos de producción local: la energía nuclear y las energías renovables, ya que juntos podrían garantizar la independencia energética, la seguridad del suministro y la competitividad industrial del continente, siempre que se realicen más inversiones en redes eléctricas, capacidad de almacenamiento y flexibilidad del sistema energético, aseguró. EFE

