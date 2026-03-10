Von der Leyen anuncia 200 millones de euros para apoyar tecnologías nucleares innovadoras

París, 10 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, anunció este martes que movilizará 200 millones de euros para apoyar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras, como parte de una nueva estrategia europea para acelerar los pequeños reactores modulares (SMR) con el fin de poner esta tecnología en funcionamiento a principios de la década de 2030.

La nueva garantía financiera de 200 millones de euros busca reducir los riesgos para los inversores en tecnologías nucleares bajas en carbono, dijo Von der Leyen en un discurso en la cumbre sobre energía nuclear de uso civil que se celebra hoy en París, en el que precisó que esos fondos provendrán del Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

La estrategia, dijo Von der Leyen, incluye también la creación de entornos de pruebas regulatorios para probar tecnologías innovadoras y la colaboración con los Estados miembros para armonizar las normas y agilizar los procedimientos de autorización. EFE