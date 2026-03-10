Una empresa española ha sido suspendida por presunto fraude en agencia de compras de OTAN

Bruselas, 10 mar (EFE).- La empresa española Fábrica de Municiones de Granada (FMG) fue suspendida en el marco de los presuntos casos de irregularidades que afectaron a la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA), informó este martes el diario belga ‘Le Soir’.

De acuerdo a documentos confidenciales consultados, ese medio publica hoy que FMG fue temporalmente inhabilitada para licitar nuevos contratos el pasado mes de julio, y que cuando entró en vigor la suspensión, la empresa española tenía al menos tres contratos en vigor para proyectiles de 120 milímetros con la NSPA.

Según ‘Le Soir’, el procedimiento para excluir a FMG de las licitaciones de la NSPA, se notificó el mismo día que el dirigido contra Elbit Systems, líder israelí en materia de defensa, uno de cuyos intermediarios es actualmente buscado por la justicia belga.

La suspensión de las empresas se tomó “con carácter de urgencia, tras graves acusaciones que indicaban que los proveedores probablemente habían incurrido en prácticas reprensibles, incluidas irregularidades en la adjudicación de contratos”, según asegura ese diario que escribió la dirección del programa de municiones de la Alianza el pasado 31 de julio a los países miembros, para informarles de las medidas.

Desde que se destapó el año pasado la investigación sobre presuntas irregularidades en la agencia de la organización transatlántica encargada de la adquisición de material militar, con sede en Luxemburgo, la OTAN viene insistiendo en que no tiene "tolerancia para el fraude o la corrupción".

Medios como 'Le Soir' o 'Follow the Money' informaron sobre supuestos casos de corrupción o fraude en el seno de la NSPA, encargada de adquirir, operar y mantener sistemas de armas, suministro de combustible, servicios portuarios, logística aeroportuaria, transporte aéreo o servicios médicos y de ‘catering’.

En concreto, se trata de dilucidar cómo presuntamente se compartió información privilegiada sobre licitaciones de la NSPA con proveedores de armas y municiones.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibió en mayo del año pasado una solicitud del fiscal federal belga para levantar la inmunidad funcional de tres miembros del personal de la NSPA, antiguos y actuales, que Rutte levantó ese mismo día.

Además, el secretario general y la directora general de la NSPA iniciaron un grupo de trabajo de investigación conjunto entre la sede de la OTAN y el personal de la NSPA para incrementar la capacidad de investigar cualquier potencial fraude y corrupción por parte de personal de la agencia o contratistas.

Por su parte, también en mayo pasado, la Fiscalía de Luxemburgo había publicado un comunicado en el que informaba de varios registros en el marco de una operación para resolver un caso que implicaba a funcionarios activos y retirados de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones. EFE