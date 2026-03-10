Agencias

Ucrania neutraliza 122 de los 137 drones rusos sobre su territorio

Guardar

Kiev, 10 mar (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 122 de los 137 drones lanzados por Rusia contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este martes.

Doce de los drones empleados por Rusia en este bombardeo no fueron interceptados e impactaron en una decena de localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones derribados en otros diez lugares del país.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Del total de drones lanzados por Rusia en este ataque nocturno de larga distancia, alrededor de ochenta eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.

Según cálculos de la cuenta de X Shahed Tracker, Ucrania interceptó en febrero un 87 % de los drones ruso-iraníes lanzados ese mes contra su territorio. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los hutíes de Yemen celebran la designación de Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán

Infobae

Los Óscar protagonizan la oferta cultural de la semana del 9 al 15 de marzo

Infobae

Los Verdes alemanes ganan las elecciones en el estado alemán de Baden-Wurttemberg (suroeste)

Con un estrecho margen sobre la CDU y tras una participación histórica, la formación ecologista obtiene el mayor respaldo en Baden-Württemberg mientras la ultraderecha logra un avance sin precedentes y los socialdemócratas registran una caída sin igual

Los Verdes alemanes ganan las

Enviado chino llega a Arabia Saudí y condena los ataques contra civiles

Infobae

Una nueva oleada de bombardeos iraníes vuelve a sacudir a los países del Golfo

Las fuerzas militares de varios países en el Golfo han activado sus sistemas de defensa tras el impacto de drones y misiles lanzados desde Irán, reportando múltiples interceptaciones según comunicados oficiales divulgados durante la madrugada en redes sociales y agencias estatales

Una nueva oleada de bombardeos