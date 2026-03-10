Agencias

Turquía traslada una defensa antimisiles para proteger un radar de la OTAN en Anatolia

Guardar

Estambul, 10 mar (EFE).- Turquía, en cooperación con los demás miembros de la OTAN, ha trasladado una batería de defensa antimisiles Patriot a la provincia de Malatya, en la que se ubica uno de los radares militares más importantes de la Alianza Atlántica, operado por Estados Unidos.

"Ante los recientes sucesos en la región, se han tomado las medidas necesarias para proteger nuestras fronteras y nuestro espacio aéreo, en consultas con la OTAN y con nuestros aliados", señala un comunicado del Ministerio de Defensa turco en la red X.

"Además de las medidas nacionales, se han aumentado las defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN. En este contexto se ha instalado un sistema Patriot en Malatya y se prepara actualmente para ser operativo", señala la nota.

Ante la amenaza representada por la guerra civil siria, la OTAN envió en 2013 varias baterías antimisiles Patriot de Estados Unidos, Alemania y Países Bajos a Turquía, que no posee este sistema.

En 2015, estos países retiraron sus baterías y España tomó el relevo, manteniendo desde entonces una unidad con varias lanzaderas y un equipo de 149 militares en la base aérea de Incirlik, en la periferia de a ciudad de Adana, en el sur de Turquía.

El comunicado turco no aclara si la batería instalada en Malatya procede del conjunto español de Incirlik o ha sido enviado por otro miembro de la OTAN.

En la provincia de Malatya, situada a 250 kilómetros al noreste de Adana, se ubica la base militar de Kürecik, que alberga desde 2012 uno de los radares antimisiles más potentes de la OTAN, operado por un equipo de Estados Unidos.

La existencia de esta base suscita a menudo protestas en Turquía ante la sospecha de que sirva también para apoyar la defensa de Israel, si bien Ankara asegura que los datos de este radar únicamente se comparten con miembros de la OTAN. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

ZTE ganó 704 millones de euros en 2025 y elevó un 10,4% sus ingresos, hasta 16.790 millones

Los resultados anuales confirman un fuerte impulso en varias líneas de negocio de la compañía china, que elevó la inversión en I+D un 17%, duplicó el ingreso corporativo e incrementó notablemente ventas internacionales, servidores y soluciones de inteligencia artificial

ZTE ganó 704 millones de

Macron apuesta por la energía nuclear como respuesta a la inestabilidad internacional

Infobae

Aramco ganó un 12% menos en 2025 por la bajada de los precios del petróleo

Los beneficios atribuidos a la compañía disminuyeron de manera considerable tras la caída del valor internacional del crudo y productos derivados, lo que provocó menores ingresos y un descenso interanual en el dividendo por desempeño distribuido a accionistas

Aramco ganó un 12% menos

Anabel Pantoja, mutismo absoluto ante la poderosa razón que ha empujado a su tía a reconciliarse con Kiko Rivera

El hermetismo de Anabel genera inquietud entre quienes buscan detalles sobre el inesperado acercamiento familiar tras años de distanciamiento, motivado por una razón de peso relacionada con el delicado estado de salud de la reconocida cantante

Anabel Pantoja, mutismo absoluto ante

Anthropic lanza una herramienta para revisar los errores en los códigos generados por IA

Con la introducción de Code Review, desarrolladores podrán examinar con mayor profundidad las líneas automatizadas por IA, agilizando la verificación de fallos y clasificando incidencias, mientras mantienen la validación humana y acceso en versiones beta para equipos y empresas

Anthropic lanza una herramienta para