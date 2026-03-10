Agencias

Rusia repele 17 drones ucranianos tras derribar casi diez veces menos que la víspera

Moscú, 10 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 17 drones sobre tres regiones rusas, el ataque de menor intensidad de marzo, tras neutralizar este lunes 163, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 17 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en su canal de MAX, el WhatsApp ruso.

Según Defensa, nueve drones fueron derribados sobre la anexionada península ucraniana de Crimea, cinco en la región fronteriza de Bélgorod, y tres en Kursk.

En el distrito Novaya Tavolzhanka, de Bélgorod, un civil resultó herido tras la detonación de un dron-FPV, según informaron en Telegram las autoridades localidades.

La víctima fue hospitalizada con heridas de esquirlas en el pecho y las extremidades y fracturas de los dedos de una mano.

Ucrania y Rusia intercambian ataques de drones contra sus respectivas retaguardias en un duelo dirigido a dañar las infraestructuras críticas de ambas partes. EFE

