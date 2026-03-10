Recopilan 25 años de humor en español en internet con muestras de 20 países

Granada (España), 10 mar (EFE).- Una universidad española ha recopilado más de mil muestras de 20 países para analizar memes, chistes y vídeos humorísticos publicados en español en redes sociales y plataformas digitales desde el año 2000 y comprobar cómo han evolucionado.

La Universidad de Granada (España) ha concentrado esta información en un corpus único llamado Hummet, disponible en la dirección https://humnet.snlt.es.

El proyecto, que comenzó en enero pasado, ofrece una herramienta sin precedentes para comprender cómo se ríe y se comunica en la era digital.

La base de datos fue diseñada por la profesora del Departamento universitario de Lengua Española Doina Repede con una amplia variedad de formatos humorísticos: memes, desmotivaciones, chistes y posts, imágenes, GIF, vídeos y textos.

El material, publicado en España e Hispanoamérica, procede de las principales redes sociales y plataformas de vídeo, como X, Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr, Bluesky y YouTube.

El corpus está concebido para facilitar las consultas por formato, medio de difusión, temas, país de origen o año de publicación.

Una de las principales novedades de Humnet es la incorporación de un diccionario de expresiones coloquiales, modismos regionales y términos propios del argot de internet que aparecen en las muestras.

Este proyecto se añade a Humcor, que recopila 125 años de humor oral en las variedades del español de España, Hispanoamérica y Guinea Ecuatorial; y a Humtext, sobre humor en publicaciones escritas desde 1495. EFE