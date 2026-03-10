Agencias

Montevideo City Torque y Liverpool ganan en cierre de la quinta fecha del fútbol uruguayo

Guardar

Montevideo, 9 mar (EFE).- El Montevideo City Torque y el Liverpool se impusieron este lunes en sus respectivos encuentros por la mínima diferencia ante Cerro Largo y Boston River en el cierre de la quinta fecha del torneo Apertura del fútbol uruguayo.

Un solitario tanto de Salomón Rodríguez en el minuto 72 fue suficiente para que el Torque se llevara los tres puntos en su visita al equipo 'arachán' y de esta forma sumara su tercer triunfo y diez tantos.

Por su parte, Renzo Machado fue el encargado de traspasar las redes para que los negriazules también se quedarán con la victoria en la casa del Boston River para alcanzar asimismo tres triunfos y diez unidades.

Tanto el Torque como el Liverpool acompañan en la tabla con la misma cantidad de puntos al Racing, que encabeza la lista por diferencia de goles, seguido por Deportivo Maldonado, Central Español y Peñarol.

Después en la tabla de posiciones se sitúan Defensor Sporting, Danubio y Wanderers, con ocho enteros cada uno, mientras que Nacional se ubica en la décima posición con siete.

La sexta fecha del Apertura uruguayo se disputará entre el 13 y 16 de marzo con el partido entre Nacional y Wanderers como primero de la tanda programada. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gobierno japonés propone permisos electrónicos de viaje y subir las tasas de los visados

Infobae

Araqchi afirma que EEUU e Israel "no tienen ningún objetivo" en su ofensiva y denuncia ataques contra civiles

El responsable de la diplomacia iraní acusa a Washington y Jerusalén de incrementar la violencia regional, señala bombardeos en zonas civiles y asegura que la reciente escalada afecta los precios energéticos globales, mientras rechaza retomar negociaciones con Estados Unidos

Araqchi afirma que EEUU e

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí informan de nuevos ataques

Infobae

Organizadora de vigilia de Tiananmen en Hong Kong pide absolución en juicio por subversión

Infobae

Kast dice en su primer discurso que Chile está "en peores condiciones de lo que pensaba"

Infobae