Más de 6 millones de niños pequeños sufren desnutrición aguda por el conflicto en Nigeria

Nairobi, 10 mar (EFE).- Casi 6,4 millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda por el conflicto que azota el noreste, el noroeste y el centro-norte de Nigeria, informó este martes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"Sin acceso a tierras de cultivo ni a ingresos estables, el vínculo entre el desplazamiento, la inseguridad alimentaria y la desnutrición se vuelve directo, y los niños suelen ser los primeros en sufrir", afirmó el CICR en un comunicado.

El organismo señaló que esta situación de necesidad entre la población se une a una "creciente presión" sobre el sector humanitario debido a la escalada de la violencia y a la reducción de la financiación de sus programas de ayuda.

"Los niños, así como las mujeres embarazadas y lactantes, son los que corren mayor riesgo. En zonas de difícil acceso, especialmente en Borno y partes de Yobe, las tasas de desnutrición aguda grave se mantienen persistentemente altas", añadió.

Para hacer frente a esta situación, el Comité atendió en 2025 a más de 348.000 personas, incluidos 16.000 menores de cinco años y 19.000 mujeres embarazadas y lactantes, en diferentes centros de atención primaria en los estados de Borno, Adamawa y Yobe.

"Atendemos a un promedio de más de 1.000 niños menores de cinco años al año. Para mantener los avances logrados durante el ingreso, los niños reciben un suministro de alimentos terapéuticos listos para consumir para dos semanas al ser dados de alta", explicó el experto en nutrición del CICR en Biu (Borno), Bob Wonder Panama.

El CICR puso como ejemplo de esos retos a Zainab, quien llegó al centro de estabilización nutricional de Damaturu, en Yobe (noreste), con Umar, su hijo de 22 meses, que tenía la cara y los pies muy hinchados, lo que le hizo pensar a esta madre que "lo iba a perder".

Desde que nació, Umar pasó por dificultades como una mala alimentación, no ganar peso y una mayor debilidad cada día.

“La hinchazón era un signo de edema nutricional, una forma grave de desnutrición aguda generalmente causada por una falta prolongada de nutrientes esenciales”, explicó Samira Hassan, enfermera del centro de estabilización nutricional de Damaturu.

Sin tratamiento urgente, los niños con esta afección rara vez sobreviven.

Tras recibir alimentación terapéutica, la hinchazón comenzó a remitir y Umar recobró el apetito, recuperándose lentamente. EFE