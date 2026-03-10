Martes, 10 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 10 mar (EFE).-

Teherán.- Los bombardeos contra Teheran han continuado la madrugada de este martes, después de que Irán insistiese en su disposición a seguir combatiendo tras el nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo del país.

Beirut.- El grupo chií libanés Hizbulá lanzó en la madrugada de este martes varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel, según medios vinculados al grupo.

Beirut.- El Gobierno libanés busca el apoyo de la comunidad internacional para gestionar su crisis de desplazados, que ya ascienden a 600.000, mientras prosigue su campaña militar contra el grupo chií Hizbulá.

Beirut.- En 2014, Huda (nombre ficticio) huyó de la guerra que recién comenzaba en su Yemen natal y buscó refugio con su esposo sudanés en el Líbano. Allí, vive ahora desplazada su segundo conflicto en poco más de un año, pero ni su país de origen ni el del padre de su hijo ofrecen una alternativa más segura para la familia.

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) continúan con su debate sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irán y tendrán un intercambio sobre las propuestas para una mayor centralización de la supervisión de los mercados de capitales, aunque sin el objetivo de cerrar un acuerdo.

Estrasburgo (Francia).- La Comisión Europea presenta una hoja de ruta para los pequeños reactores nucleares, así como varias recomendaciones sobre inversiones limpias y comunidades energéticas.

Santiago de Chile.- Chile se prepara para la llegada el miércoles de la extrema derecha al poder por primera vez desde la democracia y con la expectativa de si el "Gobierno de emergencia" prometido por el ultraderechista José Antonio Kast dará solución a las principales preocupaciones ciudadanas: seguridad, migración irregular y economía.

Santiago de Chile.- El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, recibe a los jefes de Estado y de Gobierno que asisten el miércoles a la toma de posesión del ultraderechista José Antonio Kast.

Ginebra.- El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua habla con la prensa en Ginebra sobre la presentación del informe que ha presentado al Consejo de Derechos Humanos.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a su homólogo checo Andrej Babis con honores militares antes de una rueda de prensa conjunta.

París.- Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) organizan este martes en París la segunda cumbre mundial para promover esa tecnología como parte de la solución para la descarbonización de la economía que permita limitar el calentamiento global.

Tokio.- Expertos denunciaron este martes la falta de reconocimiento institucional sobre la relación entre la radiación tras el accidente nuclear de Fukushima y los efectos en la salud, especialmente tras registrar un aumento de casos de cáncer, en el marco del decimoquinto aniversario de la catástrofe.

Pekín.- Las exportaciones chinas sorprendieron a los analistas al avanzar un 19,2 % interanual en los dos primeros meses del año, pese a que las ventas a Estados Unidos cayeron un 12,8 % en el mismo período, en el marco de las tensiones comerciales entre las dos potencias y antes de la prevista visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al país asiático a finales de mes.

París.- La política inmobiliaria, con las limitaciones a los alquileres o la disponibilidad de viviendas sociales son unas de las principales líneas de fractura en las elecciones municipales francesas de ciudades como París, Niza o Biarritz, con precios por metro cuadrado de los más altos de Europa.

Marsella (Francia).- Marsella celebra unas elecciones municipales conmocionada por el recrudecimiento de los narcocrímenes y, según los últimos sondeos, con la posibilidad de que la ultraderecha de Marine Le Pen conquiste la segunda mayor ciudad francesa.

Montpellier (Francia).- La gratuidad en los transportes públicos es uno de los temas más a la moda de cara a la campaña a las elecciones municipales de marzo próximo en Francia, donde en la ciudad de Montpellier ya es una realidad, al tiempo que resurge con fuerza desde la derecha las voces que piden recuperar el terreno perdido para los vehículos particulares.

Bogotá.- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Esteban González Pons, presenta la declaración preliminar de las elecciones legislativas celebradas el pasado 8 de marzo.

Hanói.- Vietnam celebrará elecciones el próximo 15 de marzo para elegir a los diputados que formarán la decimosexta Asamblea Nacional, unos comicios que se adelantaron tres meses por resolución del mismo cuerpo.

Lima.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú realiza pruebas de color a la papeleta de votación más grande de la historia de Perú, que contendrá 36 candidatos presidenciales, así como casillas para el Senado, el Congreso y el Parlamento Andino.

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta la cifra de homicidios del primer mes del 2026, luego de una reducción del 40 % entre septiembre de 2024 y diciembre del 2025 en este delito y en medio de una escalada de violencia en el oeste del país tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

Miami (EE.UU.) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presenta el último 'Índice de Chapultepec' en el que documenta avances y retrocesos de la libertad de prensa en América, marcada en 2025 por ataques a los medios en países como Estados Unidos y Ecuador, y el persistente asesinato de periodistas en México y Centroamérica.

Bali (Indonesia).- Autoridades en Bali realizan labores de limpieza en playas de la isla debido a la gran cantidad de desechos que las llenan durante el periodo de monzón.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo anuncia los primeros 20 condecorados con la Orden al Mérito Europeo, un reconocimiento a las mayores contribuciones a los valores de la Unión Europea.

Seúl.- Miembros de la Confederación de Sindicatos de Corea del Sur (KCTU) han organizado este martes una protesta en Seúl para exigir mejores condiciones laborales y criticar la política de empleo del país.

Montevideo.- La organización judía B'nai B'rith Uruguay organiza un encuentro en homenaje a David Fremd, asesinado hace exactamente diez años en un ataque antisemita perpetrado en la ciudad uruguaya de Paysandú.

París.- La firma Pierre Cardin muestra sus propuestas en la última jornada de la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

Nueva York (EE.UU.).- El maestro venezolano director musical y artístico designado de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, presenta en el Lincoln Center la visión estratégica y la programación de la Filarmónica que definirá la temporada 2026-27.

Los Ángeles (EE.UU.).- Un tramo del Bulevar Hollywood se prepara para su transformación anual, en la que los perros calientes, los vendedores ambulantes y los transeúntes son vetados para dar paso a la producción de los premios Óscar, que el año pasado costó cerca de 60 millones de dólares.

Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de Hollywood desvela este martes el esperado menú del Governors Ball, la cena oficial posterior a la gala que volverá a correr a cargo del chef Wolfgang Puck, quien detalla las propuestas culinarias que degustarán los nominados a los premios más importantes del cine mundial.

París.- La Bourse de Commerce de París presenta la exposición "Clair-obscur", que reúne a veinte artistas de la Colección Pinault, como Giacometti o Bill Viola, en un recorrido que explora el legado del claroscuro y la dualidad entre luz y sombra en el arte contemporáneo.

Newcastle (Reino Unido).- Rueda de prensa del Barcelona tras el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

Newcastle (Reino Unido).- Rueda de prensa del Newcastle tras el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

San Juan.- Los escaladores puertorriqueños, ávidos de conquistar las cimas del archipiélago con vistas sublimes al mar Caribe y al océano Atlántico, comenzaron a crear las primeras vías hace menos de 40 años, desarrollando un deporte que tiene un futuro halagüeño, con auge de adeptos y áreas de escalada.

