Macron apuesta por la energía nuclear como respuesta a la inestabilidad internacional

París, 10 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo este martes un encendido alegato de la energía nuclear, que consideró un elemento clave de independencia de los países frente a la inestabilidad internacional actual que se intensifica por la dependencia de los hidrocarburos.

"Queremos más independencia, que se ve en el actual contexto geopolítico. Cuando se es demasiado dependiente de los hidrocarburos se puede convertir en un elemento de presión y desestabilizaión", aseguró Macron en el discurso de apertura de la Cumbre sobre la Energía Nuclear organizada por Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

El presidente francés recordó que su Gobierno ha lanzado un ambicioso programa de inversión en energía nuclear y aseguró que "en todos los países donde se produce energía nuclear se incrementa la independencia energética". EFE

