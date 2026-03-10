Agencias

La petrolera saudí Aramco gana un 11,6 % menos en 2025 por la caída del precio del crudo

Riad, 10 mar (EFE).- La petrolera saudí Aramco, la más grande del mundo, informó este martes de una caída del 11,6 % de su beneficio neto en 2025 frente al año anterior, debido a la bajada de los precios del petróleo, si bien acumuló una ganancia superior a los 92.700 millones de dólares (algo menos de 80.000 millones de euros).

Según el informe financiero difundido por la empresa, el beneficio neto atribuido a la sociedad dominante cayó hasta 348.042 millones de riales saudíes (92.811 millones de dólares) frente a los 393.891 millones de riales (105.038 millones de dólares) obtenidos en 2024. EFE

