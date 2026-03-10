Irán anuncia un ataque contra una base del Ejército de EE. UU. en el Kurdistán iraquí

Redacción internacional, 10 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este martes un ataque contra la base de Harir del Ejército estadounidense en el Kurdistán iraquí.

Según el comunicado del cuerpo militar de élite, recogido por Farsna, agencia de noticias iraní vinculada con la Guardia Revolucionaria, el cuartel estadounidense de Harir (en la región de Erbil) fue atacado con cinco misiles, sin que se hayan reportado víctimas ni haya habido aún reacción por parte de Irak o EE. UU.

Poco antes de este anuncio, las autoridades iraquíes informaron sobre otro bombardeo en la provincia de Kirkuk, también en la región del Kurdistán, donde aviones sin identificar, "probablemente de Israel o EE.UU.", atacaron el cuartel general de la 40 Brigada de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular y mataron a cinco miembros del grupo, integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes.

En los once días de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, varios emplazamientos de estas milicias en territorio iraquí fueron alcanzados por misiles y bombas de origen desconocido.

De la misma forma, la mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos, entre ellos Irak, han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica. EFE