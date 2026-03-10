Agencias

Hegseth aborda la guerra en Irán con su homólogo japonés en una llamada

Tokio, 10 mar (EFE).- El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo japonés, Shinjiro Koizumi, sobre la guerra en Irán, detalló el Ministerio de Defensa nipón en un comunicado.

La llamada, que duró unos 20 minutos, es el primer contacto entre los aliados desde el comienzo de las hostilidades hace algo más de una semana, y llega mientras Tokio toma medidas para evacuar a sus nacionales en Oriente Medio ante la expansión del conflicto.

Durante la conversación, Koizumi destacó los esfuerzos del Gobierno japonés por recabar información para proteger a sus ciudadanos en la zona.

Hegseth, por su parte, "proporcionó una descripción general de los últimos desarrollos y las perspectivas", detalló el comunicado, sin dar más detalles.

Desde el comienzo de la guerra, las autoridades japonesas han facilitado la evacuación de nacionales en Israel, Irán y varios países de Oriente Medio a bordo de aviones fletados, mientras el Ministerio de Defensa mantiene una aeronave de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) a la espera por si es necesario utilizarla para traer de vuelta a ciudadanos varados. EFE

