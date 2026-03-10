Agencias

Georgia celebra que la UE retire al puerto de Kulevi de nuevo paquete de sanciones

Tiflis, 10 mar (EFE).- Georgia celebró hoy que la Comisión Europea tomase la decisión de no incluir al puerto de Kulevi, acusado de violar las sanciones contra Moscú, en el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, pero acusó a Bruselas de haber llevado a cabo durante largo tiempo "una campaña total de mentiras y manipulaciones".

"Tiflis saluda la decisión de la Unión Europea (UE) de retirar Kulevi del paquete de sanciones", afirmó a la prensa Leván Majashvili, presidente del comité de integración europea del Parlamento de Georgia.

El legislador señaló que "durante largo tiempo en contra de Kulevi y la supuesta violación de las sanciones se llevó a cabo una campaña total de mentiras y manipulaciones".

"En contra de Georgia se escucharon acusaciones infundadas", aseveró, al recalcar que su país "siempre está listo a contactar con Estados Unidos, la UE, Reino Unido para convencerles de que cumple honestamente con sus compromisos ante sus socios, y sobre todo, ante Ucrania", dijo.

Este martes el representante de la UE para las sanciones, David O'Sullivan, informó en una carta a la ministra de Exteriores georgiano, Maka Bochorishvili, que el puerto de Kulevi y la terminal petrolera ubicada en él, perteneciente a la empresa estatal azerbaiyana SOCAR, habían sido retiradas de la lista negra del 20 paquete de sanciones contra Rusia.

O'Sullivan indicó que "en un principio se previó la inclusión del puerto de Kulevi en el 20 paquete de sanciones debido al transporte de petróleo ruso por vía marítima y la carga de la flota fantasma rusa, pero esta posición fue revisada tras los compromisos positivos asumidos por el Gobierno de Georgia y el operador del puerto".

El representante europeo celebró el compromiso de Tiflis de no recibir buques sancionados por la UE.

Según el portal independiente The Insider, en enero de 2026 Georgia exportó 56 millones de dólares en productos petrolíferos supuestamente nacionales, lo que significa un aumento del 3300 % con respecto al año anterior después de inaugurar una refinería en el mismo territorio

Sin embargo, el medio independiente no ve indicios de que la refinería, cuya propiedad es de una familia con vínculos con Rusia, esté siquiera en funcionamiento.EFE

Temas Relacionados

EFE

