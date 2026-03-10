El papa acepta la renuncia de un obispo arrestado en San Diego por un presunto desfalco

Ciudad del Vaticano, 10 mar (EFE).- El papa León XIV ha aceptado la renuncia de un obispo de la ciudad estadounidense de San Diego, Emanuel Hana Shaleta, según ha confirmado este martes la Santa Sede, días después de que fuera arrestado por varios delitos económicos.

"El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Eparquía de San Pedro Apóstol de San Diego de los Caldeos (EE.UU.) presentada por Su Eminencia Emanuel Hana Shaleta", se lee en el boletín diario del Vaticano.

En su lugar, el pontífice estadounidense ha nombrado administrador apostólico al obispo Saad Hanna Sirop.

En el comunicado del Vaticano, como es habitual, no se especifica las razones de la renuncia.

El prelado caldeo fue arrestado este 5 de marzo en el aeropuerto internacional de San Diego y acusado de varios delitos económicos como apropiación indebida y blanqueo de capitales.

La Conferencia Episcopal estadounidense ha informado de que esta renuncia ya fue presentada por el obispo el pasado febrero, es decir, antes de su detención.

Las autoridades policiales del condado de San Diego han confirmado a su vez que el obispo fue arrestado "cuando intentaba salir del país" y deberá afrontar ocho cargos por delitos económicos.

El caso salió a la luz el pasado 19 de agosto cuando un miembro de la iglesia caldea de San Diego denunció al obispo por un presunto desfalco, según la Oficina del Sheriff del condado. EFE