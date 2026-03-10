El Oviedo del uruguayo Almada se puso por delante en 7 de los 11 partidos y solo ganó uno

Oviedo, 10 mar (EFE).- El Real Oviedo, por séptima vez desde que Guillermo Almada es el técnico azul, logró adelantarse en el marcador en la liga española ante el Espanyol pero sin defender la renta conseguida.

A las órdenes del técnico uruguayo, el equipo carbayón empezó ganando ante Alavés, Betis, Osasuna, Girona, Athletic, Real Sociedad (en Anoeta se llegó a poner 0-2) y Espanyol, consiguiendo un único triunfo ante el Girona; frente a Alavés, Betis, Real Sociedad y Espanyol sacó el empate y cayó ante Osasuna y Athletic.

Con el empate cosechado este lunes en el RCDE Stadium, el Real Oviedo continúa como colista de primera división con 18 puntos, a ocho de una permanencia que marca el Elche.

En total, los azules tan solo han ganado tres partidos en las 27 jornadas disputadas hasta el momento.

"Buscábamos dar descanso a Ilyas Chaira y Hassan, que están con el Ramadán. Había que refrescar las bandas. Su alimentación ahora mismo no es la adecuada por circunstancias y los veía agotados", explicó Guillermo Almada en el estadio del Espanyol al ser preguntado por la suplencia de los dos extremos, titulares habituales a sus órdenes.

El Real Oviedo descansará este martes y el miércoles comenzará a preparar el partido del sábado ante el Valencia, uno de los tres rivales junto a Real Sociedad y Girona que el equipo oviedista ha conseguido superar en la presente temporada. EFE

Pfg/gv/jpd