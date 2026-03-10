Agencias

El Nikkei repunta un 2,88 % tras su desplome del lunes por la guerra en Oriente Medio

Guardar

Tokio, 10 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntó un 2,88 % este martes, espoleado por la bajada en los precios del crudo y el cierre en verde de Wall Street, y recuperando parte de las fuertes caídas de la sesión previa, en la que se desplomó más de un 5 %.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.519,67 puntos, hasta situarse en 54.248,39 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 2,47 %, u 88,44 puntos, hasta situarse en 3.664,28 enteros. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Israel ataca centros de mando de Seguridad Interna y de los Basij en Irán

Infobae

Susanna Griso desvela cómo está Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre: "No estaba preparada para encajar ese golpe"

La periodista y presentadora expresó su apoyo incondicional a su colega, quien enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras la reciente pérdida familiar, resaltando el impacto emocional que ha supuesto para todo su entorno cercano

Susanna Griso desvela cómo está

Yutong presenta su portafolio integral para carretera en la EXPO FORO 2026 e impulsa la movilidad sostenible en México

Yutong presenta su portafolio integral

Israel concluye otra ola de ataques contra la entidad financiera de Hizbulá en el Líbano

Infobae

El precio del crudo cae un 5% y el Brent cotiza en los 93 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a alzas

El precio del crudo cae