El Kremlin niega que Putin vaya a ejercer el papel de mediador entre EE.UU. e Irán

Moscú, 10 mar (EFE).- El Kremlin negó este martes que el presidente ruso, Vladímir Putin, vaya a ejercer el papel de mediador entre Estados Unidos e Irán para el arreglo pacífico del conflicto en Oriente Medio.

"No, no se puede ni se debe sacar esa conclusión", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica, en respuesta a una pregunta sobre la posible mediación rusa.

Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, abordaron la situación en torno a la república islámica el lunes en su primera conversación telefónica de este año.

"Desde el principio, desde antes del inicio de las acciones militares, el presidente Putin propuso diferentes variantes para nuestra mediación y buenos servicios con el fin de contribuir a rebajar la tensión", explicó Peskov.

Añadió que "muchas de esas propuestas siguen estando sobre la mesa. Rusia está dispuesta, dentro de sus posibilidades, a contribuir. Estará encantada de hacerlo".

Con todo, reconoció que para que eso ocurra, "son necesarios muchos entendimientos (...) muchos consensos. Así que hay que armarse de paciencia".

"El presidente de Rusia planteó varias variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní", informó el lunes Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, tras la conversación telefónica entre ambos mandatarios.

Añadió que dichas propuestas son fruto de las conversaciones mantenidas durante la última semana con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, y otros dirigentes de países del golfo Pérsico.

Putin expresó la víspera el apoyo "inquebrantable" de Moscú a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, cuya muerte fue tachada de "asesinato" por el jefe del Kremlin.EFE