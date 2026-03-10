Agencias

El gas natural cae más del 15 % tras las declaraciones de Trump sobre el fin de la guerra

Madrid, 10 mar (EFE).- El precio del gas natural abrió la sesión de este martes con una fuerte caída superior al 15 %, hasta los 47 euros por megavatio hora (MWh), en un contexto de esperanza entre los inversores después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurase que la guerra con Irán podría terminar pronto.

A las 8.15 horas (7.15 GMT), el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se hunde el 15,16 %, hasta esos 47,8 euros por megavatio hora (MWh).

La pasada sesión, el gas natural cerró con una fuerte subida del 5,6 %, aunque en la apertura llegó a disparase un 30 %, hasta situarse en 69 euros.

El gas acumula una revalorización del entorno al 70 % desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán y el conflicto se extendiera a otros países de la región.

El gas natural, al igual que el petróleo, sube con fuerza ante el miedo a un corte del suministro energético como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. EFE

