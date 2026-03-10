Agencias

Comisión ONU: el traslado de niños ucranianos a Rusia es un crimen contra la humanidad

Ginebra, 10 mar (EFE).- El traslado forzoso de miles de niños ucranianos a zonas ocupadas por Rusia y a decenas de divisiones administrativas del país agresor -algunos a zonas tan alejadas como el Ártico o Asia Central- constituye un crimen contra la humanidad, concluye un informe de una comisión investigadora de la ONU.

El documento de la Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania, que esta semana se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recoge pruebas de al menos 1.205 transferencias a zonas ocupadas de Ucrania o deportaciones a Rusia de menores de entre 11 meses y 17 años, de los que un 80 % aún no han regresado.

En investigaciones anteriores la comisión de tres expertos, presidida por el noruego Erik Mose, ya había concluido que estos traslados constituían crímenes de guerra, pero ha elevado sus acusaciones a crímenes contra la humanidad, entre otras razones al interpretar que se llevaron a cabo de forma extensa y sistemática. EFE

