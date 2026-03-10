Agencias

Casi un tercio de las empresas rusas pequeñas piensan en cerrar o vender su negocio

Moscú, 10 mar (EFE).- El 31 % de las empresas pequeñas en Rusia consideran cerrar o vender su negocio, informaron este martes medios locales, que alertan del deterioro de la economía nacional.

El 31 % de los empresarios rusos encuestados a principios de 2026 alegó que valora cerrar o vender su negocio, ocho puntos porcentuales más que el año anterior, según un informe publicado por la Fundación de Opinión Pública y la Escuela Superior de Economía en Rusia.

En esta línea, el 52 % de los que contestaron afirmaron que esperan un empeoramiento de las condiciones de sus negocios, mientras que tan sólo el 12 % se muestra optimista.

Estos datos son todavía peores que los que siguieron al inicio de la guerra de Ucrania y la consecuente imposición de sanciones internacionales contra Rusia en 2022, cuando un 20 % esperaba mejoras, mientras un 38 % preveía peores resultados.

Además, el 39 % afirmó este año que sus ingresos habían disminuido a finales de 2026 y el 29 % señaló que éstos eran insuficientes para cubrir los gastos directos.

Otro 39 % denunció que sus negocios funcionan en modo de supervivencia, el nivel más alto desde que se realiza el estudio (2021), que recoge la misma muestra de encuestados, 700 empresarios individuales, propietarios y copropietarios de negocios.

Paralelamente, el diario ruso Izvestia advirtió este martes de que el país se encuentra cerca de una profunda crisis económica después de revelarse que en enero de 2026 tan sólo cinco de las 28 principales actividades industriales mostraron cifras de crecimiento.

A ello se suma una desaceleración de la demanda y una caída interanual del PIB de un 2,1 % en el primer mes del año.

Según los expertos citados por el diario ruso, persiste un alto riesgo de estanflación debido a la probabilidad de una desaceleración en los recortes de tipos de interés por parte del Banco Central, que lleva más de un año luchando contra la elevada inflación en el país.

Los especialistas sitúan los niveles óptimos entre el 8 % y el 12 %, mientras que la tasa se encuentra actualmente en un 15,5 %, aunque durante casi la primera mitad de 2025 ascendió al 21 %.

El Banco Central, sin embargo, rechaza las advertencias de una posible estanflación en el país y pronostica crecimiento del PIB para 2026, así como una reducción de la inflación.

Con todo, los medios rusos continúan advirtiendo del empeoramiento del clima económico, así como se sigue observando un claro aumento de los precios de los productos básicos.EFE

