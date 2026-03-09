Agencias

Zelenski informa del aplazamiento de la reunión con Rusia y EE.UU. por la guerra en Irán

Guardar

Kiev, 9 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes tras reunirse con su equipo negociador que la ronda de contactos con Rusia y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra, prevista para esta semana, ha sido aplazada debido a los bombardeos contra Irán de EE.UU e Israel y las represalias de Teherán.

"En este momento, la prioridad de nuestros socios y toda la atención están centradas en la situación alrededor de Irán, y es por eso que esta reunión que había sido planeada para esta semana se ha pospuesto a propuesta de la parte estadounidense", dijo Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano afirmó que su administración está en contacto permanente con los mediadores estadounidenses y reafirmó que Kiev está abierta a celebrar nuevas reuniones "en cualquier momento" y "en cualquier formato" que sirva para avanzar hacia la paz.

Zelenski ordenó a sus representantes en las negociaciones a tres con estadounidenses y rusos que se pongan en contacto con los emisarios de Washington para transmitirles la disponibilidad de Ucrania de contribuir a los esfuerzos de los países de Oriente Medio atacados por Irán para derribar los drones iraníes.

"Vemos que los rusos están intentando manipular la situación en Oriente Medio y en la región del golfo en favor de su agresión y también convertir los ataques del régimen iraní contra sus vecinos y contra las bases estadounidenses en un segundo frente en la guerra de Rusia contra Ucrania y, de forma más general, contra todo Occidente", agregó Zelenski. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Investigan la muerte de un hombre electrocutado en un invernadero de la Costa

Un trabajador perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en una explotación agrícola de Castillo de Baños, Granada, según informó la Guardia Civil, que ha desplegado a la Inspección de Trabajo para determinar las circunstancias del fatal accidente

Investigan la muerte de un

Fráncfort cae un 0,77 % tras reducir pérdidas después de que el petróleo se disparara

Infobae

Comunidades indígenas de Colombia, afectadas por enfrentamientos entre grupos armados

Infobae

La Bolsa de Milán cae un 0,29 % por la guerra pero con el petróleo al alza

Infobae

ARCOmadrid cierra su edición de 2026 con 95.000 visitantes y un impacto económico en Madrid de 195 millones de euros

La feria internacional celebrada en Ifema cerró destacando récord de concurrencia, inversiones históricas en colecciones públicas y privadas, un aumento notable en la participación femenina y el refuerzo de Madrid como enclave clave en el ámbito artístico europeo y latinoamericano

ARCOmadrid cierra su edición de