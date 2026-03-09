Yutong presenta su portafolio integral para carretera en la EXPO FORO 2026 e impulsa la movilidad sostenible en México

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus (SHA: 600066), destacado fabricante mundial de vehículos comerciales, hizo la presentación oficial de su línea completa de vehículos para carretera disponibles a nivel local en el mercado mexicano en la EXPO FORO 2026, lo que marca un hito estratégico en la misión de la empresa de realzar la experiencia de transporte nacional mediante su versátil línea de autobuses diésel clásicos, modelos C9, C11 y C12 junto con el autobús totalmente eléctrico C11E de vanguardia.

Esta presentación, que abarca el turismo premium, los viajes interurbanos y los servicios de transporte de alta gama, es la primera vez que Yutong presenta su solución completa para vehículos de pasajeros para carretera en el mercado mexicano, lo que destaca un compromiso profundo de brindar movilidad adaptada a nivel local y en todos los escenarios en línea con los requisitos regulatorios únicos de México, los diversos entornos operativos y los mandatos de sostenibilidad a largo plazo.

Un portafolio de productos diversificado para satisfacer distintas necesidades operativas

El autobús eléctrico C11E ofrece una autonomía de 530 kilómetros (ciclo C-WTVC) para un transporte ecológico de primera calidad, mientras que los modelos diésel compatibles con Euro VI (C9, C11 y C12) cuentan con acero de alta resistencia y revestimiento anticorrosivo electroforético catódico para una mayor durabilidad. Los vehículos están diseñados con una construcción liviana y suspensión reforzada, están optimizados para transitar por los entornos accidentados desafiantes de México y mantienen una eficiencia de combustible y seguridad superior. · V6 Van: camioneta diseñada para operaciones de alta eficiencia, desarrollada para entornos mundiales con el fin de satisfacer diversas necesidades de peso ligero, como transporte de pasajeros de corta distancia, turismo, transporte público urbano y servicios de transporte empresarial.

· H9 y H10: gracias a un ahorro de combustible de más del 30 %, los modelos híbridos brindan soluciones de transición flexibles para las regiones que avanzan hacia la electrificación.

Tecnologías avanzadas adaptadas a los escenarios operativos locales

Para abordar la tensión operativa de las altas temperaturas y altitudes de México, Yutong destacó su tecnología EV Long-life Tech. Esta tecnología, aplicable a vehículos eléctricos puros, permite una vida útil de la batería de hasta 15 años o 1,5 millones de kilómetros con una degradación inferior al 30 %. Esta innovación reduce directamente la presión de mantenimiento y el costo total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés), lo que garantiza un valor comercial superior a largo plazo para los operadores locales.

Con casi 25 años en América Latina y cerca de 2.000 vehículos entregados en México desde 2018, Yutong continúa profundizando su presencia local, respaldada por una red de servicio a nivel nacional con un mecanismo de respuesta rápida las 24 horas y un inventario completo de piezas. Además, Yutong refuerza su responsabilidad social mediante la iniciativa "Net Zero Forest" (Bosques para cero emisiones netas), con la que ya ha plantado 7.300 árboles en México y Chile, cumpliendo así su compromiso con la ecología de "One Bus, One Tree ".

Con la próxima entrada del T13E al mercado mexicano, este autobús totalmente eléctrico de alta gama, que aprovecha su rendimiento excepcional y su capacidad de adaptación espectacular a las condiciones locales de México, brindará a los pasajeros una experiencia de viaje ecológico. A futuro, Yutong continuará profundizando su presencia en el mercado latinoamericano, al prestar servicio a las comunidades locales con soluciones más integrales y contribuir al avance del transporte regional.

