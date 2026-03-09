Von der Leyen: "No debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní"

Bruselas, 9 mar (EFE).- La presienta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo hoy que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní" y advirtió sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Medio tras el ataque de EE.UU e Israel y la respuesta de Teherán contra varios países de la región.

"Digámoslo claramente: no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní que ha infligido la muerte y ha impuesto la represión a su propio pueblo. Y que ha provocado la devastación y la desestabilización de toda la región a través de sus auxiliares armados con misiles y drones", declaró Von der Leyen.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, que evitó pronunciase directamente sobre la cuestión de "si el conflicto en Irán es una guerra emprendida por elección o por necesidad", se expresó de esa manera en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas, donde cargó duramente contra el régimen de los ayatolás.

"Muchos iraníes, tanto dentro del país como en todos los rincones de Europa y del mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá Jameneí. Al igual que muchas otras personas de la región. Esperan que este momento pueda abrir el camino hacia un Irán libre", dijo. EFE