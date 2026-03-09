Tusk pide a Nawrocki que no vete fondos SAFE dada la actual situación geopolítica

Cracovia (Polonia), 9 mar (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, instó este lunes al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a ratificar la ley que habilita el instrumento Acción de Seguridad para Europa (SAFE) de la Unión Europea (UE) y advirtió de que la creciente inestabilidad internacional no permite "maniobras" que "socaven la credibilidad" del país.

Con esas palabras, Tusk comentó la amenaza de veto de Nawrocki a una línea de préstamos europeos de 43.700 millones de euros destinada a 139 proyectos de defensa.

En opinión del presidente polaco, esos préstamos se ofrecen a Polonia con "falta de transparencia y controles anticorrupción", y bajo el riesgo de un "bloqueo político" por parte de Bruselas.

Como alternativa, el presidente Nawrocki y el gobernador del Banco Central, Adam Glapiński, propuso la semana pasada un "SAFE polaco" al 0 % de interés, que podría estar parcialmente financiado mediante la venta y posterior recompra de parte de las reservas de oro nacionales.

Esa propuesta que se discutirá el martes en un reunión a la que están convocados Tusk y el titular de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tusk subrayó durante una rueda de prensa conjunta en Varsovia con el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, que asistirá al encuentro, pero criticó que la propuesta presidencial se hiciese pública "sin mostrar detalles concretos".

Respecto a la escalada de los precios del petróleo por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el jefe del Gobierno polaco señaló, en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "es otro Donald quien tiene una influencia real sobre lo que sucede con el precio de los combustibles".

Tusk aludía así al pronóstico hecho por Trump según el cual los precios caerán pronto porque la campaña de bombardeos de Washington y Tel Aviv terminará rápido.

El mandatario polaco también fue contundente sobre los obstáculos planteados por Hungría en el seno de la UE para entregar la ayuda comunitaria a Kiev, y afirmó que el primer ministro húngaro, "Viktor Orbán, es un político que ya no oculta en lo más mínimo su inclinación por el presidente Putin y por la política de Rusia".

Por su parte, Jetten reforzó la necesidad de consolidar la unidad continental y subrayó que "la mayor amenaza para la seguridad europea viene del este, de la Federación Rusa". EFE

(foto)