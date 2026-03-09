Turquía despliega seis cazas F-16 y defensas antiaéreas en el norte de Chipre

Ankara, 9 mar (EFE).- Turquía anunció este lunes el despliegue de seis cazas F-16 y sistemas de defensa antiaérea en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), una entidad sólo reconocida por Ankara, dentro de las medidas para mejorar su seguridad en el contexto de la guerra en Oriente Medio.

El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que el despliegue busca "aumentar la seguridad de la República Turca del Norte de Chipre a la luz de los últimos acontecimientos en nuestra región".EFE